Москва, 8 февраля, 2025, 03:26 — ИА Регнум. Желание главы киевского режима «привлечь» 18-летних украинцев в ряды Вооружённых сил Украины (ВСУ) является частью сделки Киева и Вашингтона «по цинку». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

МИД РФ/Global Look Press

«Зеленский объявил о подготовке специальных контрактов на военную службу для граждан в возрасте от 18 до 24 лет в целях восполнения потерь в рядах ВСУ. Часть сделки по редкоземельному металлу — цинку», — написала дипломат в Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, ранее Зеленский в интервью с агентством Reuters заявил, на Украине прорабатывается вопрос по привлечению 18-летних граждан в ряды ВСУ.По его словам, такой контракт будет заключаться на один год. Глава киевского режима уточнил, что контракт будет предполагает «множество льгот» и высокое денежное обеспечение, пообещав обнародовать детали в ближайшие дни.

В этом же интервью Зеленский заявил, что Украина готова заключить сделку с действующей администрацией президента США Дональда Трампа. Вместе с этим Зеленский заявил, что Киев согласен на взаимное сотрудничество с Вашингтоном по разработке и добыче полезных ископаемых на Украине, однако не собирается передавать их в пользование США.

В свою очередь Трамп до этого отмечал, что США заинтересованы в получении редкоземельных металлов с Украины в обмен на финансовую помощь киевскому режиму. Он добавил, что Вашингтон хочет добиться от Киева соответствующих гарантий в этом вопросе.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 4 февраля назвал эту инициативу Трампа предложением о покупке помощи США.