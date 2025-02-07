Оттава, 8 февраля, 2025, 02:59 — ИА Регнум. Российская фигуристка Камила Валиева может оставить себе медали, если этого не требует Международный союз конькобежцев (ISU). Об этом заявила канадская фигуристка и олимпийская чемпионка 2018 года Меган Дюамель.

Иван Шилов ИА REGNUM Камила Валиева

«Не знала, что Валиева так и не вернула свои медали. Не понимаю, зачем хранить эти награды, раз результат соревнований был аннулирован. Но если ISU этого не требует, думаю, Валиева может оставить медали себе», — приводит слова канадской фигуристки издание «ВсёПроСпорт».

Спортивный арбитражный суд (CAS) в январе 2024 года обвинил Валиеву в нарушении антидопинговых правил и дисквалифицировал её на четыре года, начиная с 25 декабря 2021 года. Суд лишил фигуристку наград, завоёванных после этой даты, в том числе золотой медали Олимпийских игр 2022 года. Поводом для такого решения стало то, что одна из лабораторий нашла в крови у Валиевой запрещённый препарат триметазидин. При этом фигуристку известили об этом с нарушениями.

В сентябре агентство Associated Press сообщило, что WADA скрыло информацию эксперта, которая могла бы помочь оправдать Валиеву. В заключении говорилось, что запрещённый препарат мог попасть в еду спортсменки случайно, но об этом умолчали.

В свою очередь олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова 6 февраля заявила, что для Валиевой будет лучше, если она отдаст медали, которые от спортсменки требуют вернуть.

Как передавало ИА Регнум, 12 апреля МИД РФ закрыл въезд канадским олимпийским чемпионкам, включая Дюамель, выступившим против участия российских атлетов в Олимпиаде.

В МИД пояснили, что персональные санкции введены против 333 канадских граждан, «причастных к распространению в стране оголтелой русофобии». В их числе — политики, общественники, парламентарии и спортсмены.

В мае прошлого года Дюамель заявила, что Международный союз конькобежцев (ISU) должен препятствовать переходам российских фигуристов в другие сборные.