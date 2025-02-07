Берлин, 8 февраля, 2025, 02:55 — ИА Регнум. Прекращение работы Международного уголовного суда (МУС) из-за санкций, наложенных США, станет радостью для президента России Владимира Путина. Об этом заявила 7 февраля глава МИД ФРГ Анналена Бербок, говорится в релизе немецкого внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Анналена Бербок

«Если МУС сейчас не сможет продолжить свою работу, это станет одной из величайших радостей для Путина», — приводит пресс-служба МИД ФРГ слова Бербок.

По мнению министра иностранных дел ФРГ, МУС и международное право нужно поддерживать в обязательном порядке, так как это главный приоритет в области безопасности.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 5 февраля Трамп ввел санкции в отношении МУС за действия против США и Израиля. В Белом доме подчеркнули, что решения суда в отношении двух стран грозят посягательством на суверенитет США и подрывают важную работу в области национальной безопасности и внешней политики государства. Меры включают в себя в том числе блокировку собственности, активов, а также введение запрета на въезд в США членам МУС и их семьям.

В свою очередь, МУС осудил решение Трампа и заявил, что продолжит работать, обеспечивая правосудие во всём мире, несмотря на санкции.