Киев, 8 февраля, 2025, 02:42 — ИА Регнум. На Украине прорабатывается вопрос по привлечению 18-летних граждан в ряды Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом 7 февраля сообщил глава киевского режима Владимир Зеленский.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

«Боевые бригады, опытные, совместно с минобороны прорабатывают контрактный вариант для молодых от 18 до 24 лет», — заявил Зеленский в интервью агентству Reuters.

По его словам, такой контракт будет заключаться на один год. Глава киевского режима уточнил, что контракт будет предполагает «множество льгот» и высокое денежное обеспечение», пообещав обнародовать детали в ближайшие дни.

Как передавало ИА Регнум, 30 января Минобороны РФ проинформировало, что около 100 тыс. украинских военнослужащих оставили свои воинские части и пустились в бега.

Единственным для Зеленского шансом задержать на несколько месяцев обрушение фронта является снижение призывного возраста на Украине до 18 лет, отметило также Минобороны.

Зеленский 15 января заявил, что численность Вооружённых сил Украины сохраняется на уровне 880 тыс. человек. Такую же цифру он называл в январе 2024 года. При этом авторы американской газеты The Washington Post сообщили, что власти Украины за 2024 год мобилизовали в ряды ВСУ около 200 тыс. человек.

Несмотря на приводимые Зеленским цифры о потерях ВСУ, в мае 2024 года киевский режим был вынужден ужесточить меры мобилизации. Новый закон разрешил сотрудникам военкоматов вручать повестки круглосуточно и в любом месте, а также позволил призывать ряд категорий граждан, которые ранее считались негодными к военной службе. Призывной возраст был снижен с 27 до 25 лет.

19 января главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что темпы мобилизации не покрывают потребности украинской армии в пополнении. По его словам, в результате приходится уменьшать, в частности, логистическую составляющую и составляющую обеспечения.

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что проводимая киевским режимом тотальная мобилизация полностью обескровит Украину, а на следующем этапе в ВСУ будут призывать студентов и создавать аналог нацистского гитлерюгенда. Именно для этого Зеленский заговорил о новом снижении призывного возраста, отметил глава российского государства.