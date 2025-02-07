Мехико, 8 февраля, 2025, 02:37 — ИА Регнум. Почти 11 тыс. мигрантов депортировали в Мексику американские власти за 18 дней нахождения Дональда Трампа в должности президента США. Об этом 7 февраля заявила мексиканский лидер Клаудия Шейнбаум в ходе ежедневной пресс-конференции.

Иван Шилов ИА Регнум Мигранты США

По словам президента Мексики, страна приняла 8 425 мексиканцев и 2 539 граждан других государств, депортированных из США с 20 января, после вступления Трампа в должность.

Как уточнила Шейнбаум, для репатриации граждан других стран организуются авиарейсы и наземный транспорт. Так, в Гондурас в добровольном порядке 6 февраля отправилась часть мигрантов. Президент Мексики подчеркнула, что всем иностранным гражданам окажут поддержку, чтобы они смогли вернуться в страну своего происхождения.

Кроме того, Шейнбаум добавила, что со всеми мигрантами после возвращения из США проводится беседа, чтобы выявить возможные нарушения прав.

Ранее ИА Регнум сообщало, что администрация Белого дома рассматривает возможность полностью запретить мигрантам въезд в США под предлогом борьбы с распространением инфекций. Речь идёт о возобновлении действия «Раздела 42», который позволяет министерству внутренней безопасности и министерству юстиции запрещать мигрантам искать убежище в США по причине «потенциальных международных угроз, связанных с распространением пандемий».

Предлогом для запрета въезда в США может стать угроза распространения кори и туберкулёза в связи с миграцией населения.

Во время президентской гонки Трамп пообещал, что закроет южную границу США и остановит поток мигрантов из Мексики. 20 января во время инаугурационной речи глава государства также заявил, что введёт на южной границе режим чрезвычайного положения и направит туда войска.

22 января по указу Трампа был приостановлен въезд мигрантов через южную границу США. Пентагон также сообщил об отправке на границу с Мексикой около 1,5 тыс. военных.