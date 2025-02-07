Флорида, США, 8 февраля, 2025, 01:57 — ИА Регнум. Вероятность столкновения недавно открытого астероида 2024 YR4 с Землёй в декабре 2032 года выросла с 1 до 2,3 процента. Об этом 7 февраля сообщили в Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

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«Хотя вероятность столкновения по-прежнему крайне мала, дополнительные наблюдения и анализ астероида 2024 YR4 показывают, что вероятность его столкновения с Землёй возросла до 2,3 процента», — сказано в сообщении агентства.

Астероид, получивший обозначение 2024 YR4, обнаружили в декабре специалисты обсерватории ATLAS в Чили. Его примерный диаметр оценивается от 40 до 90 м, что близко по размерам к Тунгусскому метеориту.

Как передавало ИА Регнум, по словам научного руководителя обсерватории «Ка-Дар» и астрофермы «Астроверты» астронома Станислава Короткого, неопределённость прогноза столкновения астероида с Землёй обусловлена небольшим периодом наблюдений за этим космическим телом. Пока предположительным районом падения 2024 YR4 считают Центральную Африку или Атлантический океан.

Астероид в настоящее время удаляется от Земли и в течение нескольких месяцев пропадёт из поля зрения специалистов, чтобы вернуться в 2028 году. В декабре он прошёл примерно в 800 тыс. км от планеты, что примерно вдвое больше, чем расстояние до Луны.

Объект YR4 возглавляет список астероидных рисков NASA и Европейского космического агентства (ЕКА). На данный момент вероятность столкновения ни с одним из известных крупных небесных тел не превышает 1%.

Ожидается, что в марте 2025 года американские астрономы проведут наблюдение за астероидом с помощью телескопа «Джеймс Уэбб», чтобы более точно узнать его размеры.