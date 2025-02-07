Тбилиси, 8 февраля, 2025, 01:34 — ИА Регнум. Перед Грузией должны извиниться все, кто подвергал критике принятой парламентом страны закон об иноагентах. Об этом заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили после слов президента США Дональда Трампа о коррупции в Агентстве США по международному развитию (USAID).

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг Грузии

Ранее парламент Грузии сообщил, что USAID спонсировало неправительственные организации на «поддержку» выборов в Грузии.

«Настало время, чтобы все иностранцы, кто боролся с законом о прозрачности, извинился перед грузинским государством и грузинским народом», — написал Папуашвили в соцсетях, сопроводим сообщение заявлением Трампа о коррупции в USAID.

Как передавало ИА Регнум, 5 февраля американский портал ForeignAssistance. Gov опубликовал данные, что USAID в 2024 году выделило $111,5 млн на «поддержку» выборов в Грузии. Папуашвили заявил, что агентство только на финансирование НПО в республике в прошлом году направило $41,7 млн. Он также напомнил, что в 2020 году одна из НПО, получавшая деньги из США, намеренно исказила данные параллельного подсчёта итогов голосования на парламентских выборах.

6 февраля премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе сообщил, что правительство Грузии решило скопировать действующий в США закон о регистрации иностранных агентов (Foreign Agents Registration Act, FARA). Он отметил, что на протяжении нескольких лет, особенно в последние два года, в Грузии указывали на то, что иностранные агенты занимаются организацией беспорядков для совершения госпереворота. Теперь новая администрация США призналась, что неправительственные организации (НПО), получавшие американское финансирование, играли важную роль в этом процессе. Премьер напомнил, что в Грузии действует мягкая версия FARA, но ряд работающих в стране НПО не выполняют даже этих условий. Правительство не допустит, чтобы власть в государстве сменилась за счёт иностранного финансирования и против воли народа.

При этом «мягкую версию» FARA в Грузии приняли в июне 2024 года. США и Евросоюз критиковали эту инициативу с начала обсуждения. Также резко против выступали прозападные оппозиционные партии и НКО, они проводили акции протеста. Вашингтон ввёл санкции против грузинских граждан, ответственных за принятие закона об иноагентах, и членов их семей.