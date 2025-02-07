Вашингтон, 8 февраля, 2025, 01:19 — ИА Регнум. Скрипка «Иоахим-Ма», созданная знаменитым итальянским мастером Антонио Страдивари в 1714 году, ушла с молотка на аукционе в Нью-Йорке за 11,25 млн долларов. Об этом 7 февраля сообщает аукционный дом Sotheby’s.

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В описании скрипки указано, что инструмент выполнен из клёна, на ней есть автограф создателя на латыни: «Antonius Stradivarius Cremonenfis Faciebat 1714». Скрипка «Иоахим-Ма» считается одним из лучших инструментов, созданных Страдивари в его «золотой период» на пике мастерства. Специалисты Sotheby’s назвали инструмент «шедевром звука».

«Эта необыкновенная скрипка представляет собой вершину мастерства и истории классической музыки, ее непревзойденный звук и легендарное происхождение очаровывают как коллекционеров, так и музыкантов», — отметила Мари-Клаудиа Хименес, председатель Sotheby’s.

Скрипка получила имя «Иоахим-Ма» по фамилиям двух её последних владельцев, скрипачей-виртуозов Йозефа Иоахима из Венгрии и Си Хон Ма из Китая. После смерти Ма наследники музыканта продали инструмент Консерватории Новой Англии в Бостоне, которая и выставила скрипку на аукцион.

Стартовая цена уникального инструмента составила $8 млн, аукционный дом рассчитывал продать скрипку за 12-18 млн долларов, однако торги остановлены на уровне 10 миллионов долларов, и окончательная цена включает гонорары, выплаченные Sotheby’s. Личность покупателя скрипки не разглашается.

Как уточнила президент Консерватории Новой Англии Андреа Калин, вырученные на аукционе средства пойдут на учреждение крупнейшей именной стипендии.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в 2022 году скрипку Hellier 1679 года, изготовленную знаменитым итальянским мастером Антонио Страдивари, выставили на аукцион, где за неё рассчитывали выручить до 11 млн долларов. Однако цена выше стартовой не поднялась.