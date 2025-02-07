Мариуполь, ДНР, 8 февраля, 2025, 00:25 — ИА Регнум. В Мариуполе в результате сброса украинскими военными взрывоопасного предмета (ВОП) пострадал мужчина. Об этом вечером 7 февраля сообщила пресс-служба управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.

Иван Шилов ИА Регнум

«По оперативным линиям управления по вопросам документирования военных преступлений Украины за 7 февраля по состоянию на 23:00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики», — говорится в Telegram-канале пресс-службы управления.

Там уточнили, что на улице Волочаевская в результате детонации ВОП пострадал мужчина 1961 г. р.

Управление подчеркнуло, что информация о последствиях атак продолжает поступать.

Как передавало ИА Регнум, 4 февраля ВСУ нанесли удар по жилому сектору центра города Каховки Херсонской области, в результате чего была ранена местная жительница.

4 февраля в Горловке Донецкой Народной Республики (ДНР) в результате атак со стороны украинских военных пострадали как минимум 10 мирных жителей. Глава ДНР Денис Пушилин уточнил, что при атаке киевского режима повреждения получили рынок, автобус городского маршрута, мусоровоз и гражданский автомобиль.