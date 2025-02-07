Киев, 8 февраля, 2025, 00:18 — ИА Регнум. Заместитель мэра Киева арестован на два месяца с правом внесения залога. Об этом 7 февраля сообщила пресс-служба специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Иван Шилов ИА REGNUM Коррупция

Прокуратура имени подозреваемого не называет, но, по данным украинских СМИ «Страна. ua» и «Украинская правда», речь идет о Петре Олениче.

Уточняется, что следственный судья Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) поддержал позицию обвинения и применил меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца к заместителю председателя Киевской городской государственной администрации. При этом подозреваемый может выйти из-под стражи в случае внесения залога в размере 15 млн гривен (361,6 тыс. долларов США).

Отмечается, что Оленича подозревают в незаконном завладении землей.

Также отмечается, что 7 февраля в горсовете Киева прошли обыски в рамках открытого дела о возможном злоупотреблении властью чиновниками. Всего за последние несколько дней задержаны восемь человек, часть которых считается близкими к мэру Киева Виталию Кличко. Их подозревают в земельной коррупции.

Ранее ИА Регнум сообщало, что существование теневых коррупционных схем, позволяющих скрывать миллиарды гривен, признал глава киевского режима Владимир Зеленский.

Администрация президента США Дональда Трампа проведёт расследование работы украинского Центра противодействия коррупции (ЦПК). Предполагается, что через ЦПК бывшие американские высокопоставленные чиновники из числа демократов оказывали серьёзное влияние на судебную и правоохранительную системы Украины.

Зеленский 2 февраля в интервью AP опроверг заявления представителей бывшей администрации США о том, что Вашингтон выделил Украине 177 млрд долларов. Украина, по его словам, получила в 2,5 раза меньше, а где находятся остальные якобы выделенные средства, ему неизвестно.

В свою очередь, ирландский журналист Чей Боуз заявил, что Зеленский словами о том, что до Украины дошла лишь часть выделенных США денежных средств, фактически признал, что Киев обкрадывал американских налогоплательщиков.

В конце декабря 2024 года бывший министр финансов ФРГ Оскар Лафонтен отметил, что коррупция на Украине достигла небывалых масштабов, при этом реальная демократия в стране отсутствует.