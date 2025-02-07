Москва, 7 февраля, 2025, 23:59 — ИА Регнум. Россия ответит Франции, если та пойдёт на дальнейшую эскалацию ситуации с невыдачей виз российскими журналистами. Об этом говорится в опубликованном на сайте МИД РФ сообщения официального представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Послушали агрессивные заявления внешнеполитического ведомства Франции, а также дезинформацию в отношении российских СМИ, которую запустили явно с подачи соответствующих служб Республики», — отметила Захарова.

Дипломат назвала ложью все заявления французской стороны о том, что аккредитованным в России французским журналистам якобы угрожают и на них оказывают давление.

Она добавила, что в России работают 33 сотрудника девяти французских СМИ, которые прекрасно чувствуют себя в Москве. Захарова указала на то, что Россия, в отличии от Франции, не ограничивает их участие в крупнейших пресс-мероприятиях, не лишает уже выданных аккредитаций, не арестовывает их банковские счета.

«Если же французские власти пойдут на дальнейшую эскалацию, мы будем вынуждены отвечать», — добавила представитель МИД РФ.

Как передавало ИА Регнум, ранее журналисту «Известий» Николаю Иванову и оператору Георгию Бекаури отказали в визе во Франции для съёмок о французском Сопротивлении к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Журналистов обвинили в том, что они якобы угрожают общественному порядку и внутренней безопасности. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобные шаги дискриминацией.

Посол РФ во Франции Алексей Мешков 7 февраля рассказал, что Москва долгое время, руководствуясь демократическими принципами, аккуратно подходила к вопросу об отказе западным журналистам в возможности работать в России. Но её вынудили начать применять зеркальные меры.

Захарова 6 февраля сообщила, что корреспондента французской газеты Le Monde Бенжамена Кенеля лишили аккредитации в России. Это стало ответом на отказ в визе журналисту «Комсомольской правды» Александру Куделе.