Таганрог, Ростовская область, 7 февраля, 2025, 23:31 — ИА Регнум. Обыски прошли в таганрогском отделении ГБУ РО «Бюро судебно-медицинской экспертизы» в Ростовской области в связи из-за подозрений в вымогательстве взяток со стороны сотрудников. Об этом 7 февраля сообщает новостной портал 161.ru со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Валерий Мельников/РИА Новости

Руководство и сотрудников морга подозревают в вымогательстве денег у родственников умерших за «дополнительные услуги. К такого рода услугам работники морга относили ускоренную выдачу тел, а также за такие услуги, как бальзамирование и грим.

Предполагается, что коррупционная схема действовала с начала пандемии коронавируса в 2020 году, деньги поступали на банковские счета сотрудников морга. Жители Таганрога неоднократно жаловались на коррупцию в бюро судмедэкспертизы. Речь идёт о взятках на общую сумму более 70 млн рублей.

В морге проведены оперативно-разыскные мероприятия. В ходе обыска изъяты компьютеры и документация. Начата проверка информации о причастности сотрудников морга к систематическому вымогательству взяток.

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