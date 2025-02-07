Вашингтон, 7 февраля, 2025, 23:20 — ИА Регнум. США хотят наладить отношения с КНДР и её лидером Ким Чен Ыном. Об этом 7 февраля заявил президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Сигэру Исибой.

Global Look Press

«У нас будут отношения с Северной Кореей, с Ким Чен Ыном. Мы с ним хорошо ладили», — заявил американский лидер.

По его словам, хорошие взаимоотношения между двумя странами станут «большим активом».

Как передавало ИА Регнум, о своих намерениях восстановить отношения с КНДР и её лидером Трамп заявлял ещё во время предвыборной кампании. Он тогда отмечал, что ладил с КНДР, когда был президентом, а отношения между странами разрушили демократы, унаследовав «мир во всём мире и превратив его в планету войны».

В апреле 2023 года Трамп охарактеризовал Ким Чен Ына как «очень умного, хитрого и безжалостного человека». По его мнению, Ким Чен Ын был рождён умным «генетически» и это помогло северокорейскому лидеру установить контроль над военными, людьми и вообще всем в КНДР.

В июне 2018 года, во время первого президентства Трампа, в Сингапуре состоялся первый в истории саммит США и КНДР, по итогам которого Пхеньян тогда взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Второй саммит КНДР и США прошёл в Ханое 27–28 февраля 2019 года. Тогда Трамп и Ким Чен Ын после нескольких встреч не смогли прийти к договоренностям и не стали подписывать совместный документ.