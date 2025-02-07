Москва, 7 февраля, 2025, 22:57 — ИА Регнум. Взрыв баллона с кислородом произошёл в строящемся здании на севере Москвы. Об этом 7 февраля сообщила пресс-служба ГУ МЧС по городу в Telegram-канале.

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Уточняется, что возгорание произошло в строящемся здании на Михайловской улице На втором этаже от воздействия высокой температуры разгерметизировался кислородный баллон. В результате взрыва обрушилась внутренняя стена здания и возник пожар.

«Сотрудники МЧС России оперативно ликвидировали пожар на площади 14 квадратных метров. Пострадавших нет», — уточняется в сообщении.

В новостройку ещё не заселялись жильцы, поэтому жертв и пострадавших удалось избежать.

Ранее ИА Регнум сообщало, что цех лесопромышленного комплекса загорелся в Усть-Илимске Иркутской области. Площадь пожара составила 2 тыс. квадратов.

4 февраля в посёлке Полеводство под Екатеринбургом загорелись склад и производственный цех с полиэтиленом. Пожар охватил площадь 2,4 тыс. кв. м. Для борьбы с огнём привлекли 50 спасателей и 17 единиц техники.