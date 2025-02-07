Вашингтон, 7 февраля, 2025, 22:58 — ИА Регнум. Американский бизнесмен, глава Департамента эффективности государственного управления США (DOGE) Илон Маск проверит на коррупцию другие ведомства федерального правительства, точно также как это происходит в данный момент в отношении Агентства по международному развитию (USAID). Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в разговоре с журналистами в Белом доме.

Global Look Press

«Илон делает отличную работу, он находит ужасающие растраты, мошенничество и коррупцию. Вы видите это на примере USAID, но увидите ещё больше с другими агентствами, в других частях правительства», — заявил американский лидер.

По словам Трампа, у Маска в распоряжении в DOGE отличные сотрудники.

Как передавало ИА Регнум, 3 февраля Маск назвал USAID преступной организацией, для которой пришло время умереть. Он также обвинил агентство в финансировании разработок биологического оружия за счёт средств американских налогоплательщиков. Позднее Маск объявил о начале ликвидации USAID.

6 февраля Reuters написало, что Трамп планирует сократить штат организации в 30 с лишним раз — с нынешних 10 тыс. человек по всему миру до 294.

Ранее, 21 января, Трамп подписал указ, согласно которому на 90 дней было заморожено финансирование других стран для оценки целесообразности этой помощи. Все попытки киевского офиса USAID сохранить финансирование наиболее важных программ были отвергнуты в Белом доме.

7 февраля газета Financial Times со ссылкой на сотрудника USAID написала, что решение Трампа закрыть USAID приведет к катастрофическим последствиям. Один высокопоставленный американский чиновник в беседе с газетой назвал действия администрации Трампа в отношении USAID «ошеломляющими и безответственными».