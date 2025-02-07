Белгород, 7 февраля, 2025, 22:32 — ИА Регнум. Над Белгородской областью дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили три украинских беспилотника. Об этом вечером 7 февраля проинформировало Министерство обороны РФ.

Станислав Красильников/РИА Новости

«С 20:30 до 21:30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области», — говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.

Региональные власти о пострадавших и разрушениях на земле на данный момент не сообщали.

Как передавало ИА Регнум, российские средства ПВО в ночь на 6 февраля отразили воздушную атаку украинских беспилотников в Ростовской области. В результате атаки беспилотников ВСУ пострадавших и разрушений на земле нет.

Вечером 5 февраля система ПВО сработала в Приморско-Ахтарском округе Краснодарского края. О последствиях не сообщалось.

В этот же день Минобороны РФ сообщило, что средства ПВО Вооружённых сил России в течение часа уничтожили над Азовским морем пять дронов Вооружённых сил Украины (ВСУ).