Великий Новгород, 7 февраля, 2025, 22:10 — ИА Регнум. Первый замгубернатора Новгородской области Александр Дронов назначен на должность исполняющего обязанности главы региона. Об этом вечером 7 февраля сообщил официальный представитель губернатора Николай Шестаков.

Александр Дронов/VK

«Исполнять обязанности главы региона в соответствии с распределением полномочий будет первый заместитель губернатора Новгородской области Александр Дронов», — написал Шестаков в Telegram-канале.

До этого Дронов работал в системе Федерального дорожного агентства, правительстве Москвы, региональных и федеральных ведомствах по управлению дорожным хозяйством.

Как передавало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин 7 февраля принял отставку Никитина с поста губернатора. В соответствующем указе говорилось, что его переводят на другую работу.

Позже пресс-служба правительства РФ сообщила, что Никитина назначили замминистра транспорта России. Никитин в своем Telegram-канале выложил видеообращение. Он отметил, что Новгородская область стала для него второй родиной. Политик поблагодарил жителей региона за помощь и поддержку.

Президент назначил Никитина врио главы Новгородской области в феврале 2017 года. В сентябре того же года он победил на выборах, набрав почти 68% голосов, а в октябре вступил в должность губернатора. Через пять лет он второй раз победил на выборах, за него проголосовали более 77% избирателей.