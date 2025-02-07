Вашингтон, 7 февраля, 2025, 21:54 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил, что считает возможной двустороннюю встречу с российским лидером Владимиром Путиным в обозримой перспективе.

Global Look Press

«У нас всегда были хорошие отношения. Между президентом Путиным и мной всегда были хорошие отношения. Поэтому я так опечален произошедшим», — заявил он журналистам перед переговорами с премьер-министром Японии Сигэру Исибой в Белом доме.

На вопрос о том, намерен ли он лично встретиться с Путиным, Трамп ответил: «Возможно. Это возможно».

Как передавало ИА Регнум, 7 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва и Вашингтон пока не начали обсуждать возможную встречу Путина и Трампа. Он призвал американских журналистов «не спешить».

5 февраля замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что именно США должны сделать первый шаг для нормализации отношений с Россией. Он добавил, что Москва готова договариваться в режиме жёсткого торга с учётом реалий «на земле» и своих национальных интересов, предопределённых историей и географией.