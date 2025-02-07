Париж, 7 февраля, 2025, 21:47 — ИА Регнум. Французский писатель, сценарист и актёр Поль-Лу Сулицер умер на 79-м году жизни. Об этом 7 февраля сообщил посвящённый кинематографу портал IMDb.

Global Look Press

Причиной смерти артиста назвали инсульт. Сообщается, что он умер 6 февраля на острове Маврикий.

«Он был символом золотого капитализма 1980-х годов, прежде чем увидеть крах своего мира в 2000-х годах», — говорится на странице, посвящённой актёру.

Сулицер родился во Франции 22 июля 1946 года. Он создал несколько детективов, ставших бестселлерами, в том числе «Зелёный король» и «Конгломерат».

В 1991 году по роману Сулицера «Деньги» сняли фильм. Он написал сценарий, а также снялся в ленте. Также писатель создал сценарий фильма «Танцевальная машина», в котором принял участие актёр Ален Делон.

В 2005 году Сулицера признали виновным в уклонении от уплаты налогов. Суд приговорил его к штрафу в размете €10 тыс. и шести годам лишения свободы условно. Писателя также обязали опубликовать за свой счёт приговор в популярных французских газетах.