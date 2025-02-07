Москва, 7 февраля, 2025, 21:28 — ИА Регнум. Неизвестные пытались совершить диверсию в отношении российских военных, отправив в зону спецоперации FPV-очки, которые должны были взорваться при включении. Об этом 7 февраля рассказал официальный представитель АО «НПП», занимающегося разработкой и поставкой оборудования РЭБ, Игорь Потапов.

Виталий Тимкив/РИА Новости

«Партия FPV-очков Skyzone Cobra X v4 была передана человеком по имени Роман по гуманитарной линии. <…> При включении очков происходила детонация, осуществлялся подрыв», — процитировал его ТАСС.

Потапов добавил, что когда вскрывали партию, то обнаружили во всех этих изделиях упакованный пластид.

Он призвал российских бойцов быть бдительными, когда гуманитарную помощь присылают неизвестные лица.

Как передавало ИА Регнум, 7 февраля ФСБ сообщила о задержании женщины-агента Службы безопасности Украины, которая по заданию кураторов вступила в добровольческий батальон «БАРС». Ей поручили собирать информацию о подразделении, а также совершить теракт.

Также 7 февраля ФСБ заявила о задержании москвича, вступившего в украинский нацбатальон «Азов» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ). Мужчина склонял российских бойцов переходить в ряды украинской армии. Он также собирал для украинских кураторов данные о дислокации подразделений ВС РФ на фронт, их вооружении, личном составе и потерях.