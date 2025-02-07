Уголовное дело возбудят из-за угроз главреду ИА Регнум Марине Ахмедовой
Уголовное дело возбудят из-за угроз главному редактору ИА Регнум Марине Ахмедовой
Москва, 7 февраля, 2025, 21:17 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за поступающих угроз главному редактору ИА Регнум Марине Ахмедовой.
«Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по городу Москве Андрею Стрижову возбудить по данному факту уголовное дело и доложить об установленных обстоятельствах», — сообщила у себя в Telegram-канале Марина Ахмедова.
Ранее главному редактору ИА Регнум начали поступать угрозы физической расправы с требованиями отказа от ряда публикаций. Сама Марина Ахмедова предположила в своем Telegram, что к запугиванию могли подключиться украинские структуры.
Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК.