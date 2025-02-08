Новосибирск, 8 февраля, 2025, 10:39 — ИА Регнум. В Новосибирской области открылась новая областная инфекционная клиническая больница на 504 койко-места. Кредитором и гарантом проекта больницы выступил Газпромбанк.

Пресс-служба «Газпромбанка» Новую инфекционную больницу в Новосибирске возвели в партнерстве с частным капиталом

Комплекс расположен в посёлке Садовый. Он объединяет шесть лечебных отделений, мощный реанимационный блок, корпус функциональной диагностики, рентгенологическое отделение, а также четыре лаборатории и оперблок в комплексе с родовым отделением. Об этом сообщает пресс-служба Газпромбанка, выступившего в рамках проекта кредитором и гарантом.

Пресс-служба «Газпромбанка» Новую инфекционную больницу в Новосибирске возвели в партнерстве с частным капиталом

Капзатраты на строительство составили свыше 16 млрд рублей, из которых более 12 предоставил Газпромбанк на принципах государственно-частного партнерства. На сегодняшний день больница представляет собой один из немногих успешных кейсов из области медицины, который прошел все стадии от идеи до ввода в эксплуатацию в сжатые сроки: с момента подписания соглашения до приема первых пациентов прошло 27 месяцев.

Пресс-служба «Газпромбанка» Новую инфекционную больницу в Новосибирске возвели в партнерстве с частным капиталом

«Проект уникальный не только для Новосибирской области, но и для всей страны», — заявил губернатор региона Андрей Травников. Он отметил, что за последние десятилетия таких объектов здравоохранения не создавалось.

«Это не просто больница, это больничный городок. Мы изучали в 2020–2021 годах опыт строительства ковидных госпиталей в других регионах, хотели использовать его, и поняли, что моноинфекционная клиника и полноценная инфекционная больница на все необходимые виды заболеваний и возможные угрозы будущего, которые могут возникнуть, — это две большие разницы», — заявил Травников. Он поблагодарил своих коллег, строителей, инвестора и подчеркнул, что «сегодня можно гордиться объектом».

Пресс-служба «Газпромбанка» Новую инфекционную больницу в Новосибирске возвели в партнерстве с частным капиталом

«Газпромбанк — давний надежный партнер Новосибирской области. Мы активно участвуем во многих значимых инвестиционных инициативах, в том числе социально-экономической направленности», — отметил первый вице-президент банка Павел Бруссер.

По словам Бруссера, государственно-частное партнерство в РФ может прогрессировать более быстрыми темпами, а социальные, транспортные и другие проекты вносят заметный вклад в развитие экономики и повышают качество жизни людей. Строительство современного инфекционного лечебно-диагностического комплекса на территории 24 га начали в 2022 году. Комплекс состоит из 21 корпуса. Медучреждение оснастили высокотехнологичным оборудованием. Есть даже вертолетная площадка для санитарной авиации.

Пресс-служба «Газпромбанка» Новую инфекционную больницу в Новосибирске возвели в партнерстве с частным капиталом

«Учитывая сложные технологические решения, нас вместе с правительством Новосибирской области ждет не менее ответственный этап — эксплуатация объекта. Понимаем, что стабильная работа таких систем требует высочайшей квалификации, поэтому уже сформирована команда специалистов, готовая обеспечить бесперебойное техническое обслуживание больницы», — подчеркнул гендиректор входящей в «Группу К1» компании «К1 Концессии» Павел Овчинников.

Пресс-служба «Газпромбанка» Новую инфекционную больницу в Новосибирске возвели в партнерстве с частным капиталом

Он добавил, что стабильная работа таких систем требует высочайшей квалификации, поэтому уже сформирована команда специалистов, готовая обеспечить бесперебойное техническое обслуживание больницы.