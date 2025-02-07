Москва, 7 февраля, 2025, 20:51 — ИА Регнум. Ушедшего с поста главы Новгородской области Андрея Никитина назначили замминистра транспорта России. Об этом 7 февраля сообщила пресс-служба правительства РФ.

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«Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Андрея Никитина заместителем министра транспорта», — процитировало «РИА Новости» сообщение от пресс-службы.

Никитин в своем Telegram-канале выложил видеообращение. Он отметил, что Новгородская область стала для него второй родиной. Политик поблагодарил жителей региона за помощь и поддержку.

«Я буду делать и помнить о всех наших с вами удачах и неудачах, о том что получилось и не получилось, помнить как вы поддерживали меня и помогали мне. Я хочу сказать вам спасибо за отношение за дружбу за поддержку», — отметил он.

Как передавало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин 7 февраля принял отставку Никитина с поста губернатора. В соответствующем указе говорилось, что его переводят на другую работу.

Президент назначил Никитина врио главы Новгородской области в феврале 2017 года. В сентябре того же года он победил на выборах, набрав почти 68% голосов, а в октябре вступил в должность губернатора. Через пять лет он второй раз победил на выборах, за него проголосовали более 77% избирателей.