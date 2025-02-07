Москва, 7 февраля, 2025, 20:37 — ИА Регнум. Евросоюз не имеет юридических полномочий, чтобы создавать «трибунал» для России. Об этом 7 февраля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Она прокомментировала сообщения, что ЕС и Совет Европы согласовали с киевским режимом параметры будущего «спецтрибунала».

«Напомню, что в соответствии со ст.39 Устава ООН полномочиями определять существование акта агрессии обладает исключительно Совет Безопасности ООН. Бюрократов в Брюсселе и Страсбурге такой компетенцией никто не наделял», — приводится ответ Захаровой на сайте министерства.

Дипломат отметила, что Запад такими методами подтверждает свои планы по слому международного права. Эти действия находятся в одном ряду с незаконными санкциями и попытками украсть чужие суверенные активы.

Захарова назвала ложью заявления европейских чиновников, будто инициатива «спецтрибунала» для России пользуется широкой международной поддержкой. Она напомнила, как киевский режим пытался протащить эту идею через ООН, но там не приняли этого подхода.

Как передавало ИА Регнум, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 6 февраля заявил, что Москва не может серьёзно относиться к тем, кто призывает к проведению «трибунала» для России, но замалчивает преступления киевского режима. Они занимают неконструктивную позицию и не способны увидеть реальность.

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо 5 февраля осудил заявление председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, что нужно создать «спецтрибунал» для России. Политик указал на то, что она с этими словами выступила именно тогда, когда стало возможным мирное урегулирование на Украине. По его словам, трибунал нужно создать для главы ЕК.