Калининград, 7 февраля, 2025, 20:27 — ИА Регнум. Мать убитого в Черняховске Калининградской области семилетнего мальчика задержана, в отношении неё возбуждено три уголовных дела. Об этом 7 февраля сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

t. me/chernyakhovskadm

В отношении 30-летней жительницы Черняховска возбуждены уголовные дела по п. «а», «г», «е» ч. 2 ст. 117 УК РФ («Истязание»), ст. 125 УК РФ («Оставление в опасности») и ст. 156 УК РФ («Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»).

«По версии следствия, подозреваемая и её 42-летний супруг в период с сентября 2023 по февраль 2025 года дома по месту жительства в Черняховске подвергали двух малолетних детей фигурантки избиениям, лишали воды, запугивали и всячески унижали, причиняя малолетним физическую боль, телесные повреждения и нравственные страдания», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Отмечается, что женщина, достоверно зная, что в декабре 2024 года её супруг повредил руку её 12-летней дочери, своевременно не обратилась в медучреждение, пытаясь скрыть этот факт.

Вечером 1 февраля она, зная, что супруг избил её семилетнего сына не приняла каких-либо мер по оказанию ему медицинской помощи и оставила его в опасном для жизни состоянии, что привело к смерти ребёнка.

Как передавало ИА Регнум, утром 3 февраля мать заявила о пропаже сына. В результате поисков тело обнаружили в болотистой местности в черте города. По версии следствия, отчим убил ребёнка, а на следующее утро вывез его тело и убедил мать разыграть историю с пропажей.

42-летнего отчима ребёнка задержали 4 февраля. Он рассказал, что избил мальчика до смерти якобы за отказ делать физические упражнения. Отчим признался, что спрятал тело в спортивной сумке и пытался утопить её в воде. По уголовному делу уже назначены судебные экспертизы, включая судебно-медицинские и биологические. 5 февраля суд отправил мужчину под стражу.