Шанхай, Китай, 7 февраля, 2025, 20:22 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Шанхай Шэньхуа», главным тренером которого является российский специалист Леонид Слуцкий, второй раз подряд выиграл Суперкубок Китая. Встреча с «Шанхай Порт» завершилась со счётом 3:2.

Global Look Press

В составе победителей голы забили французский полузащитник Ибраим Амаду, китайский хавбек Юй Ханьчао и бразильский нападающий Андре Луис. У «Шанхай Порта» дубль оформил бразильский форвард Габриэльзиньо.

Этот трофей стал вторым для Слуцкого во главе «Шанхай Шэньхуа». В феврале 2024 года «Шанхай Шэньхуа» завоевал Суперкубок Китая, также победив в финале «Шанхай Порт» со счётом 1:0.

В ноябре «Шанхай Шэньхуа» завершил сезон в чемпионате Китая на втором месте с 77 очками. Команда Слуцкого отстала от «Шанхай Порт» на одно очко.

Слуцкий подписал контракт с китайским клубом в декабре 2023 года. В феврале он заявил журналистам, что не жалеет о переезде в Шанхай, назвал его городом будущего и добавил, что вскоре остальные города на планете будут выглядеть так же.

В сентябре Слуцкий заявил, что отклонил бы предложение возглавить сборную Китая по футболу. По его словам, он любит болельщиков и свою работу в «Шанхай Шеньхуа», поэтому пока что не планирует изменений.