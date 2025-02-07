Москва, 7 февраля, 2025, 20:10 — ИА Регнум. Создатели исторического детективного экшена «Красный шёлк» очень тщательно подошли к каждой детали декораций и реквизита, чтобы зрители могли погрузиться в историческую атмосферу. Об этом 7 февраля рассказали актёры фильма.

«НМГ Кинопрокат»

Зимний лес для съёмок покрыли искусственным снегом, чтобы рельеф сугробов лучше воспринимался на экране. Создатели фильма использовали настоящий паровоз, у которого горел уголь в топке и был гудок.

«Мы выстроили целый состав. Увеличенный в размерах, он стоял на рессорах. И стояли экраны слева и справа», — процитировали «Известия» продюсера и актёра фильма Гошу Куценко.

Актёр Жаргал Бадмацыренов рассказал, что в поезде прорабатывали в том числе детали, которые не попадали в кадр. Например, в баре вагона ресторана тщательно расставили бокалы, которые потом следовало разбить по сценарию. Также внимательным образом проработали детали образов актёров. В динамичных сценах использовали дорогой реквизит, такой как винтовка Мосина, пистолет-пулемет Томпсона и кольт М1911.

Как передавало ИА Регнум, фильм «Красный шёлк» выйдет в прокат 20 февраля. Его режиссёр — Андрей Волгин. В фильме также снялись Милош Бикович, Глеб Калюжный, Елена Подкаминская, Ирина Алфёрова и ряд других известных актёров. Главную женскую роль исполнила китайская актриса Чжэн Ханьи.

30 января вышел финальный трейлер фильма. По сюжету действие происходит в 1927 году в Транссибирском экспрессе, где перевозят секретные документы, которые могут изменить ход истории. В киноленте появляются шпионы, наёмные убийцы, также в водоворот событий попадают красноармеец и бывший царский агент.