Белгород, 7 февраля, 2025, 20:00 — ИА Регнум. В Белгороде жители приносят цветы к месту гибели двух фельдшеров, находившихся в карете скорой помощи в момент столкновения с BMW. Об этом сообщают в городских пабликах.

Антон Вергун/РИА Новости

На подоконнике одного из ближайших к месту трагедии зданий стоят фотографии погибших, лампады и свечи. Помимо цветов кто-то принёс несколько игрушечных автомобилей скорой помощи.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 7 февраля в Белгороде погибли фельдшеры Ольга Любимова и Марина Паровышник. Ещё четверо человек получили травмы. Предварительно, водитель за рулем BMW Х7 на пересечении проспекта Славы и улицы Попова проехал перекресток на красный свет и столкнулся с машиной скорой помощи. В результат транспортные средства наехали на опору линии электропередачи и стену здания.

Главврач станции скорой медицинской помощи (ССМП) Белгородской области Алексей Жиров отметил, что у одной из женщин осталась дочь, у другой — два сына. Коллектив ОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи Белгородской области» выразил соболезнования родным и близким и готовность оказать любую посильную помощь.