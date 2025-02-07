Вашингтон, 7 февраля, 2025, 20:13 — ИА Регнум. Страны — участницы Североатлантического альянса являются союзниками США и потому должны активизироваться при распределении между собой части расходов на оборону, которые сейчас несёт американская сторона. Об этом 7 февраля заявил глава Пентагона Пит Хегсет.

Global Look Press

Он уточнил, что США не могут быть гарантом всего и всегда, поэтому союзники должны распределить между собой часть «финансового бремени».

«Мы едем в Европу на следующей неделе на министерскую встречу НАТО, чтобы говорить с нашими друзьями, которые были и будут нашими союзниками, но мы также должны поощрять их продолжать делать шаги вперёд в рамках расходов на их индустриальную базу», — отметил Хегсет во время встречи в Пентагоне.

Отмечается, что заседание министров обороны НАТО пройдет 13 февраля в Брюсселе.

Как передавало ИА Регнум, 2 февраля генсек НАТО Марк Рютте призвал Германию увеличить расходы на оборону, так как страна обладает самой развитой экономикой в Европе для производства оружия. Он добавил, что в случае отказа повысить затраты на оборону больше нынешних 2% ВВП жители стран Европы будут вынуждены учить русский язык или переехать в Новую Зеландию.

В январе вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек назвал расходы на оборону в 2% от ВВП недостаточными и призвал увеличить оборонный бюджет страны примерно до 3,5%. На это канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что такие деньги стране взять неоткуда.

Кроме того, 23 января президент США Дональд Трамп допустил остановку финансирования НАТО со стороны американских властей, если ситуация с расходами не изменится. Он подчеркнул, что именно НАТО должно охранять США, а не наоборот.