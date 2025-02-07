Мурманск, 7 февраля, 2025, 19:55 — ИА Регнум. В аэропорту Мурманска сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом 7 февраля сообщил пресс-секретарь Росавиации Артём Кореняко.

Павел Львов/РИА Новости

«В аэропорту Мурманск в 19:05 мск сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — написал он в Telegram-канале.

Он отметил, что временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полётов гражданских самолётов.

Как передавало ИА Регнум, ограничения в аэропорту Мурманска были введены в 18:38 мск. Кореяко отметил, что экипажи бортов, авиадиспетчеры и службы воздушной гавани принимают все необходимые меры.

Вечером 5 февраля были введены временные ограничения на полёты в аэропорту Волгограда. Воздушная гавань также не принимала и не отправляла рейсы. Ограничения сняли на следующее утро.