Москва, 7 февраля, 2025, 19:50 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Новгородской области Андрея Никитина. Об этом 7 февраля сообщила пресс-служба главы государства.

Александр Казаков/РИА Новости

«Принять отставку губернатора Новгородской области Никитина А. С. по собственному желанию в связи с переходом на другую работу», — говорится в указе президента, опубликованном на сайте Кремля.

Отмечается, что губернатор подал заявление об уходе с поста. Указ о его отставке вступил в силу в день подписания 7 февраля.

Как передавало ИА Регнум, Путин в феврале 2017 года назначил Никитина врио губернатора Новгородской области. В сентябре он победил на выборах, набрав почти 68% голосов. Через пять лет он переизбрался на этом посту. Второй раз за него проголосовали более 77% избирателей.

Путин несколько раз посещал Новгородскую область. Последний раз президент был в Новгороде в сентябре 2023 года.