Киев, 7 февраля, 2025, 19:52 — ИА Регнум. В Вооружённых силах Украины (ВСУ) наблюдается серьёзный дефицит операторов дронов. Об этом 7 февраля в эфире телеканала НТА рассказала украинская военнослужащая Ульяна Кузик.

Global Look Press

«Я когда-то говорила, что наступит день, что я буду искать не дроны, а операторов дронов, и знаете: это время действительно наступило. Когда-то мы шутили, что нет дронов, а есть много операторов. Знаете, сейчас проблема другая — сейчас есть дроны, у нас пилотов мало, нам не хватает пилотов», — уточнила военная.

Кузик отметила, что большая часть от зарплат военнослужащих ВСУ уходит на покупку дополнительных средств для ведения боевых действий, в том числе беспилотников и деталей для них.

Ранее, 19 января, главнокомандующий украинскими силами Александр Сырский заявил, что пока темпы мобилизации не покрывают потребности украинских формирований в личном составе. Он добавил, что часть высококвалифицированного персонала украинской армии продолжают переводить в пехоту из-за нехватки живой силы на фронте.

16 января депутат Верховной рады, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, Александр Дубинский рассказал, что в стране недовольны переводом специалистов из состава воздушных сил ВСУ в пехотные подразделения. Такой шаг он назвал свидетельством тяжёлой ситуации киевского режима, сравнимой с положением Берлина в апреле 1945 года. Дубинский отметил, что авиатехники — это элита войск, которые находятся на одном уровне с теми, кто занимается радиолокационной разведкой, постановкой помех и пилотированием.

В Минобороны России позже рассказали, что ежемесячные санитарные и невосполнимые потери личного состава ВСУ за последние шесть месяцев составляют около 50 тыс. бойцов. При этом в ноябре 2024 года был зафиксирован максимальный показатель, когда украинская армия за месяц потеряла свыше 60 тыс. военных.

24 января замглавы офиса главы киевского режима Владимира Зеленского полковник Павел Палис заявлял, что реформа системы рекрутинга с целью привлечь в ряды ВСУ мужчин от 18 до 25 лет находится на завершающей стадии разработки. Он высказал мнение, что сложности с мобилизацией на Украине обусловлены неэффективностью существующего механизма призыва, унаследованного от советских времён.

Президент России Владимир Путин в сентябре говорил о том, что проводимая Киевом тотальная мобилизация полностью обескровит Украину. Следующим шагом такой политики будет призыв студентов и создание аналога гитлерюгенда, который был в нацистской Германии, считает российский лидер.