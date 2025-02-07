Вашингтон, 7 февраля, 2025, 19:37 — ИА Регнум. Губернатор Нью-Гэмпшира Кристофер Сунуну отменил указ, запрещавший продажу российской водки в штате, незадолго до ухода с поста в декабре 2024 года. Об этом сообщило издание The Boston Globe.

20 декабря глава штата отменил сразу 145 указов, в числе которых оказался и запрет на продажу алкогольного напитка из России. Своё решение он объяснил тем, что в 2022 году вводил ограничения на продажу российской продукции для привлечения внимания к конфликту.

По его словам, подобные действия стали национальной историей и выполнили свою задачу.

Запрет затрагивал такие водочные бренды, как Stoli (владелец, компания Stoli признана в России экстремистской организацией, ее деятельность запрещена), Hammer & Sickle, «Русский стандарт» и других. Решение по Stoli пересмотрели в том же году, аргументировав тем, что компания доказала отсутствие в активах российской собственности.

Представитель Комиссии по контролю за оборотом спиртных напитков Нью-Гэмпшира отметил, что после отмены запрета властям предстоит решить судьбу оставшихся запасов российской водки на складах.

Как сообщало ИА Регнум, в 2022 году тогда ещё президент США Джо Байден ввёл запрет на импорт алкоголя, бриллиантов и морепродуктов из России. Тогда он отмечал, что запретит экспорт в Россию предметов роскоши, таких как автомобили, одежда и ювелирные украшения.

Новый министр культуры Латвии Шарунас Бирутис в декабре прошлого года выступил против отмены русской культуры, призвав отделять её от политики. Он отметил, что русский и литовский народы были соседями тысячи лет и, вероятно, так будет и дальше. В Литве живёт много русских, они граждане своей страны и, скорее всего, лояльны Литве как своей родине, сказал министр.