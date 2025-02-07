Вашингтон, 7 февраля, 2025, 19:31 — ИА Регнум. Американский бизнесмен, глава Департамента эффективности государственного управления США (DOGE) Илон Маск признался в любви президенту Дональду Трампу.

Global Look Press

«Я люблю Дональда Трампа так же сильно, как гетеросексуальный мужчина может любить другого мужчину», — написал он в соцсети X.

Как передавало ИА Регнум, 6 февраля журнал Wired со ссылкой на источники в Белом доме написал, что деятельность Маска вызывает раскол в окружении Трампа. Один из источников заявил, что Маск раздражает в первую очередь окружение Трампа, а не самого президента. По мнению другого, глава DOGE слишком много на себя берёт.

20 января Маск выступил на параде после инаугурации Трампа и в ходе своей речи показал жест, напоминающий приветствие нацистов. Бизнесмен сделал это после слов о том, что его сердце с американцами после недавних президентских выборов.

До этого Маск восторженно отреагировал на слова Трампа о планах водрузить американский флаг на Марсе. Новый глава Белого дома в своей инаугурационной речи пообещал, что добьётся отправки на Марс американских астронавтов, чтобы те водрузили на Красной планете флаг США.