Ростов-на-Дону, 7 февраля, 2025, 19:34 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону в межрайонном регистрационно-экзаменационном отделе (МРЭО) на улице Доватора проходят обыски. Об этом 7 февраля рассказало «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Могу подтвердить, что в МРЭО проводятся мероприятия, изымаются и изучаются документы», — уточнил собеседник агентства.

Отмечается, что в пятницу в местных соцсетях появились сообщения о том, что оперативники забирают личные телефоны у сотрудников, включая руководство, а посетителей выводят на улицу.

Как передавало ИА Регнум, 29 января сотрудники полиции провели обыск в доме экс-гендиректора букмекерской компании «Фонбет» Сергея Анохина и изъяли $2 млн. Ранее появилась информация о том, что его задержали в Москве по подозрению в даче взятки на сумму в 50 млн рублей.