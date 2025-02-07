Вашингтон, 7 февраля, 2025, 19:32 — ИА Регнум. Журнал Time 7 февраля опубликовал обложку своего нового выпуска, на которой миллиардер и глава департамента по повышению эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск сидит за столом американского президента.

Global Look Press

Издание изобразило бизнесмена сидящим за рабочим президентским столом Resolute («Резолют»), который находится в Овальном кабинете Белого дома. За спиной Маска — флаги США и главы государства.

«Ни одно частное лицо, тем более то, чьи состояние и сеть предприятий подпадают под прямой надзор федеральных властей, не обладало такой властью над аппаратом правительства США», — говорится в тексте под обложкой.

По мнению журнала, Маск не несёт ответственности ни перед кем, кроме президента США Дональда Трампа. Ярким примером больших полномочий бизнесмена назвали то, как он добился полного доступа в штаб-квартиру Агентства США по международному развитию (USAID). Новый журнал планируют выпустить в тираж 24 февраля.

Как передавало ИА Регнум, Маск 3 февраля объявил о начала процесса ликвидации USAID. Он заявил, что агентство не подлежит восстановлению. Ранее бизнесмен назвал эту организацию преступной.

3 февраля агентство Bloomberg сообщило, что команда Маска вскрыла хранилище секретных документов USAID. Работники агентства пытались помешать этому, возник конфликт. После звонка главе DOGE он пригрозил привлечь силовиков, тогда его сотрудникам предоставили допуск.

Журнал Wired 5 февраля, ссылаясь на источники из Белого дома, сообщил, что в окружении Трампа возник раскол из-за Маска. Якобы многих раздражает то, что DOGE фактически захватил американское правительство.