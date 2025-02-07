Москва, 7 февраля, 2025, 19:28 — ИА Регнум. Взаимодействие стран — участниц БРИКС не направлено против других стран, а, напротив, имеет созидательный характер. Об этом 7 февраля в беседе с «Коммерсантом» рассказали в департаменте информации и печати МИД России.

Global Look Press

В ведомстве таким образом прокомментировали угрозы президента США Дональда Трампа по поводу введения пошлин для всех государств, входящих в БРИКС, в случае их отказа от доллара.

«Сотрудничество в БРИКС не направлено против кого-либо. Напротив, оно носит созидательный характер и ориентировано на укрепление социально-экономического, инновационного и человеческого потенциала его участников, а также поддержку в решении насущных проблем развивающихся государств», — отметили в МИД.

Дипломаты подчеркнули, что партнёрство в финансовой сфере является ключевым для союза, оно помогает создать устойчивые механизмы, отвечающие интересам развивающихся стран.

Как сообщало ИА Регнум, 30 января Трамп заявил, что странам БРИКС грозят пошлины в размере 100% при попытке создать альтернативу американскому доллару в мировой торговле. Он назвал страны — участницы организации враждебными и подчеркнул, что ни у одного из государств БРИКС нет шансов заменить доллар в международной торговле.

Позже, 31 января, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на слова Трампа уточнил, что это не первый раз, когда президент США делает подобные заявления. Он призвал экспертов объяснить республиканцу, в чём заключается повестка БРИКС. Песков добавил, что участники союза не обсуждали создание единой валюты, в рамках партнёрства страны говорят лишь о создании новых совместных инвестиционных платформ, которые позволят совместно осуществлять инвестиции в третьи страны.

В ноябре 2024 года министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что альтернативные платёжные механизмы БРИКС не направлены против системы, сложившейся вокруг доллара, а рассматриваются как параллельная система на фоне становления доллара агрессивным оружием в мировой экономике.

Президент России Владимир Путин 26 сентября 2024 года заявил о заинтересованности партнёров в переходе на национальные валюты для расчётов за экспорт. По его словам, доля рубля во внешнеторговых расчётах РФ приближается к 40%, в то время как российская сторона работает со странами БРИКС над созданием собственного платёжного контура для независимого обслуживания внешней торговли.