Стамбул, Турция, 7 февраля, 2025, 19:20 — ИА Регнум. Украина на возможных переговорах должна быть представлена людьми, имеющими полномочия на подписание документов, глава киевского режима Владимир Зеленский утратил легитимность. Об этом 7 февраля заявил генеральный консул РФ в Стамбуле Андрей Буравов.

Global Look Press

«Важно, чтобы будущий переговорный процесс был полностью легитимен с точки зрения участвующих в нём сторон и обеспечивал реальные гарантии выполнения достигнутых договорённостей», — приводит его слова «РИА Новости».

Дипломат подчеркнул важность наличия легитимных полномочий на подписание документов у тех представителей украинской стороны, которые будут вести возможные переговоры.

Он отметил, что это необходимо, для того чтобы в будущем не возникло ситуаций, при которых «кто-то мог бы заявить, что те лица не имели полномочий».

«А на данный момент у нас существует ситуация, когда глава государства не обладает уже такими полномочиями и, соответственно, возникает вопрос легитимности этого лица», — заключил Буравов.

Как передавало ИА Регнум, 28 января президент РФ Владимир Путин заявил, что российская сторона готова вести переговоры об урегулировании конфликта на Украине с кем угодно, но Зеленский не имеет юридических прав подписывать никакие соглашения, так как утратил легитимность после завершения его президентского срока в мае 2024 года. При этом российский лидер готов направить людей на переговоры, если глава киевского режима захочет принять в них участие.

Также Путин напомнил, что Зеленский сам себе запретил вести переговоры с Россией. Президент РФ отметил, что тогда украинский политик был ещё легитимным, а теперь уже не может отменить собственный указ.

Выборы на Украине должны были состояться в конце марта 2024 года. Срок полномочий Зеленского истёк 20 мая, однако дату выборов так и не назначили. Это решение объяснялось военным положением на Украине. Сам Зеленский ранее заявлял, что жители Украины якобы не желают проведения выборов из-за их опасности и бессмысленности.

Путин не раз подчёркивал, что в украинской конституции нет указаний о продлении полномочий президента даже в условиях военного положения, поэтому единственным легитимным органом власти на Украине является Верховная рада.