Мурманск, 7 февраля, 2025, 19:06 — ИА Регнум. Администрация аэропорта Мурманска ввела временные ограничения на полёты. Об этом вечером 7 февраля сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Артём Кореняко.

Павел Львов/РИА Новости

«Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы», — написал он в Telegram-канале.

Кореняко уточнил, что ограничения ввели в 18:38 мск для обеспечения безопасности полётов. Экипажи бортов, авиадиспетчеры и службы воздушной гавани принимают все необходимые меры.

Как передавало ИА Регнум, вечером 5 февраля были введены временные ограничения на полёты в аэропорту Волгограда. Воздушная гавань также не принимала и не отправляла рейсы. Ограничения сняли на следующее утро.

Утром 3 февраля временные ограничения вводили в аэропортах Владикавказа, Грозного и Махачкалы. Ограничения также вводили для того, чтобы обеспечить безопасность полётов самолётов.