Вашингтон, 7 февраля, 2025, 19:08 — ИА Регнум. Масштабы коррупции в Агентстве США по международному развитию (USAID) доходили до невиданного уровня. Об этом 7 февраля заявил президент страны Дональд Трамп.

Zuma\TASS

«Радикальные леваки сходят с ума из-за USAID. И они ничего не смогут с этим сделать из-за того, как тратились деньги, сколько мошенничества, это совершенно неприемлемо. Коррупция была на невиданном ранее уровне. Закройте его!» — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Днем ранее Reuters заявило, что Трамп планирует сократить штат организации более чем в 30 раз — до 294 человек. Отмечается, что часть сотрудников USAID уже получила уведомления об увольнении, остались лишь те, кто отвечал за критически важные функции, основное руководство и специальные программы.

Как передавало ИА Регнум, 3 февраля американский бизнесмен, возглавляющий департамент по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) Илон Маск назвал USAID преступной организацией, которую пора ликвидировать. Он также обвинил агентство в финансировании разработок биологического оружия за счёт налогов простых граждан. Позднее он анонсировал начало ликвидации USAID.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что USAID, которое вмешивалось во внутренние дела суверенных государств, «сломалось». Дипломат предложила новой администрации Белого дома переключить его на насущные вопросы страны.