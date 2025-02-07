Москва, 7 февраля, 2025, 19:02 — ИА Регнум. На поддержку проектов по линии фонда экологических проектов смогут претендовать учреждения, управляющие особо охраняемыми природными территориями, и инициативные граждане. Об этом 7 февраля сообщили в Фонде президентских грантов.

Виталий Белоусов/РИА Новости

Также выплаты традиционно смогут получить некоммерческие неправительственные организации.

Новый конкурс проектов планируют проводить раз в год, причём первый должен стартовать уже в марте 2025-го, также у фонда будет право разрабатывать и реализовывать собственные программы и проекты в области охраны окружающей среды и защиты животных.

Управлять фондом будет Координационный комитет по поддержке экологических и природоохранных проектов. Его председателем назначен первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко.

Как сообщало ИА Регнум, 7 февраля указ о создании президентского фонда экологических и природоохранных проектов подписал президент России Владимир Путин. Согласно документу, учредителем фонда будет назначен Фонд — оператор президентских грантов по развитию гражданского общества.

Глава государства поручил выделять фонду экологических проектов 1 млрд рублей ежегодно на выполнение основных целей. Кроме того, президент утвердил состав Координационного совета. Заместителями Кириенко станут спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности и транспорта Сергей Иванов и вице-премьер Дмитрий Патрушев.