Санкт-Петербург, 7 февраля, 2025, 18:56 — ИА Регнум. Авиакомпания «Россия» 7 февраля отменила и задержала несколько рейсов из аэропорта Санкт-Петербурга ввиду неблагоприятных условий, связанных с антициклоном. Об этом сообщила пресс-служба компании.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Авиакомпания «Россия» информирует о вынужденной корректировке расписания полётов из аэропорта Пулково: изменения связаны с погодными условиями — сдвигом воздушных масс при аномально высоком атмосферном давлении в условиях антициклона в Ленинградской области», — уточнили в авиакомпании.

Отмечается, что сотрудники «России» держат пассажиров в курсе изменений и стараются минимизировать неудобства. По прогнозу, погодные условия в Ленинградской области изменятся к вечеру 8 февраля.

Согласно данным на онлайн-табло рейсов на сайте аэропорта Пулково, на данный момент отменены вылеты в Москву авиакомпании «Россия», в Тбилиси — авиакомпании «Азимут», в Самару — авиакомпании «Россия», в Стамбул — «Пегасус» и ещё несколько рейсов.

Ранее, 22 января, авиарейс с российскими туристами, задержавшийся в Гаване, вылетел в Москву спустя 28 часов ожидания. Уточняется, что рейс Гавана — Москва вылетел 22 января в 00:24 мск. Как пояснили в авиакомпании, задержка авиарейса изначально произошла из-за технического дефекта, который устранили, а затем вылет авиарейса откладывался по различным причинам. Отмечается, что сначала экипажу необходим был отдых в соответствии с нормативами, а затем экипаж ожидал загрузку питания на борту, которую аэропорт не смог обеспечить в надлежащее время.