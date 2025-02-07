Москва, 7 февраля, 2025, 19:11 — ИА Регнум. Члены президиума Совета судей РФ на первом в 2025 году заседании обсудили вопросы реализации планов и перспективы работы судебной системы. Об этом 7 февраля сообщило Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ).

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Отмечается, что на заседании особое внимание уделили развитию электронного правосудия, минимальным нормативам обеспечения деятельности мировых судей и финансированию расходов на оплату их труда, социальной защищённости судей и служащих гарнизонных военных судов, находящихся за пределами России.

Председатель Совета судей Виктор Момотов обратил внимание на тему обеспечения деятельности и оплаты труда мировых судей. Он заметил, что это «тема крайне важная, требующая большого внимания со стороны судебной власти и судейского сообщества, и она будет находиться на постоянном контроле президиума Совета судей».

Заместитель председателя Совета судей Анатолий Бондар рассказал об изменении порядка расчёта ежемесячного пожизненного содержания и иных выплат судьям и членам их семей.

Представители Судебного департамента при Верховном суде РФ проинформировали о проводимой работе по созданию ведомственной судебной охраны, о реализации государственного контракта на осуществление добровольного медицинского страхования судей, о создании и своевременном обновлении технической базы судов, о внедрении электронных архивов и модернизации сайтов.

Заместитель начальника Главного управления организационно-правового обеспечения деятельности судов Судебного департамента при ВС РФ Эдуард Сенников рассказал о работе по созданию официального аккаунта Совета судей в соцсетях, в частности в соцсети «ВКонтакте».

Кроме того, члены президиума Совета судей заслушали доклад о совершенствовании дисциплинарной ответственности судей, в том числе об определении в законе чёткого отличия судебной ошибки от дисциплинарного проступка.

Отдельный блок вопросов был посвящён повышению квалификации государственных гражданских служащих, ответственных за взаимодействие со СМИ в федеральных судах и управлениях Судебного департамента, расположенных в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях.