Курск, 7 февраля, 2025, 19:51 — ИА Регнум. Суд заочно арестовал наёмницу из Дании Аннабель Йоргенсен, которая участвовала во вторжении в Курскую область в составе Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом 7 февраля сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

СК уточняет, что обвиняемая также объявлена в международный розыск.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении гражданки Королевства Дании Аннабель Йоргенсен. Она заочно обвиняется в совершении террористического акта и наёмничестве (пункты «а», «в» части 2 статьи 205, часть 3 статьи 359 УК РФ)», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

В ведомстве подчеркнули, что во время следствия сотрудники СК провели допросы свидетелей, изучили документы и интернет-ресурсы и собрали неопровержимые доказательства, полностью подтверждающие вину Йоргенсен.

По данным следствия, Йоргенсен принимает участие в боевых действиях на территории России в качестве наёмника ВСУ. Гражданка Дании вместе с другими наёмниками в ноябре 2024 года незаконно пересекла госграницу РФ и вторглась в Курскую область. Отмечается, что она совершает преступления против мирного населения региона с целью устрашения.

20 декабря СК возбудил дело против Йоргенсен по статьям о теракте, совершённом группой лиц, и наёмничестве (пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 359 УК РФ). По первой статье ей грозит до 20 лет заключения, по второй — до 15 лет.

9 декабря СК РФ завершил следственные действия по уголовному делу против наёмника из США Роберта Вертмана, обвиняемого в военных преступлениях в Курской области — в наёмничестве и совершении теракта. По ходатайству следователя его суд заочно арестовал, он также объявлен в международный розыск.

14 ноября СК РФ вынес постановления о привлечении к ответственности иностранных наёмников, воюющих на стороне ВСУ. В отношении 800 лиц вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых. В их числе граждане Грузии, Латвии, Литвы, Франции, США, Молдавии и подданный Швеции. В отношении более чем 30 наёмников суды вынес обвинительные приговоры.