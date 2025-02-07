Нью-Дели, 7 февраля, 2025, 18:35 — ИА Регнум. Министерство обороны Индии отменило три контракта на поставку 400 беспилотников из-за того, что при их сборке использовали детали, произведённые в Китае. Об этом 7 февраля сообщила газета Times of India, ссылаясь на источник.

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«К сожалению, некоторые индийские компании используют китайские компоненты и электронику в беспилотниках, которые они производят для вооружённых сил. Это серьезная угроза кибербезопасности», — рассказал собеседник издания.

По его словам, в таких случаях есть риск, что противник может перехватить управление БПЛА или дистанционно вывести его из строя. Поводом для беспокойства стали сбои в работе беспилотников, с помощью которых Индия контролировала спорный участок границы с Китаем. Многие дроны там начали работать со сбоями, хотя до этого отзывы на дроны были положительные.

Сообщается, что минобороны Индии планирует проводить встречные проверки и верификацию, чтобы гарантировать отсутствие китайских комплектующих в дронах.

Как передавало ИА Регнум, в июне 2024 года командование Вооружённых сил Великобритании отложило закупку кокард для военнослужащих, узнав, что их начали производить в Китае. Контракт на поставку выиграла британская компания, но оказалось, что она перенесла часть производства в КНР. Это вызвало опасения, что в амуницию могли установить устройства для слежения за бойцами.

Также в июне администрация Амстердама решила отказаться от использования камер видеонаблюдения, произведённых в Китае. По мнению властей, КНР может шпионить с помощью этого оборудования. Поскольку в нидерландской столице уже установили много камер с китайскими комплектующими, решено их заменять постепенно.