Брюссель, 7 февраля, 2025, 18:44 — ИА Регнум. Процесс выдворения нелегальных мигрантов из Евросоюза может быть ускорен. Об этом заявила 7 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Global Look Press

«Что касается нелегальных мигрантов, получивших отказ в убежище на территории Евросоюза, то они должны возвращаться в свои страны. Мы выступили с предложением по ускорению их выдворения с территории союза», — отметила она во время своего визита в Польшу.

Во время совместной конференции с главой ЕК премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что страна больше не будет принимать мигрантов на обязательной основе. Он уточнил, что Варшава готова сотрудничать в борьбе с нелегальной миграцией, но новые обязательства брать отказывается, так как текущая нагрузка превышает возможности страны.

Как передавало ИА Регнум, в декабре немецкий оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) сообщил, что в случае победы на выборах в бундестаг остановит приём нелегальных мигрантов, в том числе и с Украины, а также лишит последних пособия по безработице. Уточнялось, что Германии нужны квалифицированные иностранные специалисты, а нелегалы лишь перегружают экономику.

Кроме того, в августе глава администрации венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш заявил, что Венгрия отправит нелегальных мигрантов прямиком в Брюссель, если Евросоюз помешает борьбе против незаконных переселенцев. На это в ЕК ответили, что такие угрозы неприемлемы, противоречат законам ЕС и подрывают безопасность Шенгенской зоны.