ДНР, 7 февраля, 2025, 18:34 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) превратили практически каждое здание в Дзержинске (украинское название — Торецк) в огневую точку. Об этом 7 февраля сообщили в Минобороны РФ.

Yulii Zozulia/Global Look Press

«Практически каждое здание представляло из себя хорошо оборудованную в инженерном отношении и защищённую долговременную огневую точку», — заявили в ведомстве.

Там отметили, что для обороны украинская армия использовала терриконы и шахты в северной и западной частях города. Для российских военных контроль над населённым пунктом открыл путь для освобождения Константиновки и выхода во фланг краматорской группировки ВСУ.

Дзержинск и другие поселения торецкой агломерации удерживали восемь бригад украинских войск. Всего до 50 батальонов. Общая численность группировки противника составляла более 40 тыс. военных, в число которых входили и иностранные наёмники. За пять месяцев боевых действий ВСУ потеряли более 26 тыс. человек.

Подразделения группировки войск «Центр» продолжают освобождение остальных населённых пунктов, входящих в торецкую агломерацию.

Как сообщало ИА Регнум, 7 февраля российские военные освободили Дзержинск. Площадь освобождённой плотной городской застройки составила более 50 кв. км. Параллельно удалось выбить ВСУ из 11 населённых пунктов торецкой агломерации. ВС России продвинулись в глубину обороны украинской армии на 13 км.

При этом, по данным источника, украинские военные перед тем, как отойти из Дзержинска, вели массовое дистанционное минирование в окрестностях города.