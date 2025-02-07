Вашингтон, 7 февраля, 2025, 18:24 — ИА Регнум. Решение президента Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа закрыть Агентство США по международному развитию (USAID) приведет к катастрофическим последствиям. Об этом 7 февраля написала газета Financial Times со ссылкой на сотрудника USAID.

Jake Warga/Global Look Press

Источник издания назвал ликвидацию агентства ещё большим провалом американского президента, чем вывод американских сил из Афганистана.

«Это Афганистан Трампа. Это будет хуже, чем Афганистан, потому что мы не только выходим без предупреждения, но ещё и [американский бизнесмен, возглавляющий департамент по повышению эффективности работы правительства США (DOGE)] Илон Маск пишет, что USAID — это кучка преступников, и это хорошо укладывается в нарративы многих правительств, в странах которых мы ведём работу», — приводит слова сотрудника агентства Financial Times.

Один высокопоставленный американский чиновник в беседе с газетой назвал действия администрации Трампа в отношении USAID «ошеломляющими и безответственными».

3 февраля Маск назвал USAID преступной организацией, для которой пришло время умереть. Он также обвинил агентство в финансировании разработок биологического оружия за счёт средств американских налогоплательщиков. Позднее Маск объявил о начале ликвидации USAID.

Ранее, 21 января, Трамп подписал указ, согласно которому на 90 дней было заморожено финансирование других стран для оценки целесообразности этой помощи. Все попытки киевского офиса USAID сохранить финансирование наиболее важных программ были отвергнуты в Белом доме.

6 февраля Reuters написало, что Трамп планирует сократить штат организации в 30 с лишним раз — с нынешних 10 тыс. человек по всему миру до 294. Отмечается, что часть сотрудников USAID уже получила уведомления об увольнении. На местах останется лишь часть сотрудников, «отвечающих за критически важные функции, основное руководство и специально назначенные программы».

При этом официальный представитель МИД России Мария Захарова 2 февраля предложила реорганизовать USAID таким образом, чтобы оно помогало самим США. По её словам, агентство, которое вмешивалось во внутренние дела суверенных государств, «сломалось». Дипломат предложила новой администрации Белого дома переключить его деятельность на обновление системы пожарной безопасности, содействие возвращению естественного гендера или расследование коррупционных схем предыдущих руководителей.