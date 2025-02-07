Москва, 7 февраля, 2025, 18:08 — ИА Регнум. Российский космонавт Алексей Овчинин, находящийся на Международной космической станции (МКС), рассказал, что при встрече с инопланетянином предложил бы ему чай с вкусняшками.

Максим Блинов/РИА Новости Алексей Овчинин

Он пояснил, что беседу стоит начинать не с научных бесед, а с российского гостеприимства.

«В первую очередь, мы бы инопланетянина накормили, напоили чаем, угостили какими-нибудь вкусняшками», — процитировало его «РИА Новости».

По словам Овчинина отметил, потом космонавты стали бы поведали пришельцу о своих задачах на борту МКС. Разговор был бы долгим, но позволил решить много интересных вопросов, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, в июле космонавт-испытатель, Герой России Олег Артемьев пошутил, что при встрече с инопланетянами нужно сразу сделать селфи. После этого, по словам космонавта, следует начать съёмку всего происходящего, чтобы пришедшие потом люди поняли, что делать дальше с инопланетянами или с какой-то другой непонятной ситуацией.

11 сентября к МКС пристыковался «Союз МС-26» с новым международным экипажем. В него вошли российские космонавты Овчинин и Иван Вагнер, а также астронавт NASA Дональд Петтит. В декабре 2024 года Овчинин и Вагнер вышли в открытый космос, установив на поверхности станции спектрометр, позволяющий наиболее точно измерить космический радиационный фон.