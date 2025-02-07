Москва, 7 февраля, 2025, 18:06 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины в ходе боёв за Дзержинск (украинское название — Торецк) потеряли более 26 тыс. военнослужащих. Об этом 7 февраля сообщило Министерство обороны РФ.

Сергей Бобылев/РИА Новости

Отмечается, что для удержания Дзержинска и других входящих в Торецкую агломерацию населённых пунктов ВСУ стянули туда восемь бригад, всего до 50 батальонов. Общая численность их группировки составляла более 40 тыс. военных. Среди них были националистические формирования, в том числе «Азов» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также подразделения иностранных наёмников.

«Наши войска за пять месяцев боёв за Дзержинск нанесли противнику значительные потери. ВСУ потеряли свыше 70% личного состава своей группировки — это более 26 тыс. военнослужащих. При этом суточные потери украинских войск в среднем составляли около 200 военнослужащих убитыми и ранеными», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Кроме того, российские войска уничтожили более 240 танков и других бронированных машин и свыше 340 орудий полевой артиллерии и миномётов.

В Минобороны отметили, что площадь освобожденной плотной городской застройки составила более 50 кв. км. Кроме того, в ходе операции освобождено 11 населённых пунктов Торецкой агломерации и 139 кв. км территории. Общее продвижение ВС РФ в глубину обороны противника превысило 13 км.

Как сообщало ИА Регнум, 7 февраля российские военные освободили Дзержинск. В Минобороны уточнили, что в освобождении города принимали участие подразделения 1-й, 9-й и 132-й гвардейских отдельных мотострелковых бригад 51-й армии и добровольческого формирования «Ветераны» группировки войск «Центр».

При этом, по данным источника, украинские военные перед тем, как отойти из Дзержинска вели массовое дистанционное минирование в окрестностях города.

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что Дзержинск был главным форпостом на пути к крупному укрепрайону ВСУ в Константиновке.